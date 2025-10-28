RAGE COINRAGE چیست

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana's fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

منبع RAGE COIN (RAGE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت RAGE COIN (USD)

ارزش RAGE COIN (RAGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RAGE COIN (RAGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RAGE COIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت RAGE COIN را بررسی کنید!

RAGE به ارزهای محلی

توکنومیکس RAGE COIN (RAGE)

درک، توکنومیکس RAGE COIN (RAGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RAGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RAGE COIN (RAGE) امروز RAGE COIN (RAGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RAGE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RAGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RAGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RAGE COIN چقدر است؟ ارزش بازار RAGE برابر است با $ 20.09K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RAGE چقدر است؟ عرضه در گردش RAGE برابر است با 944.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RAGE چقدر بوده است؟ RAGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RAGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RAGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RAGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RAGE برابر است با -- USD . آیا RAGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RAGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RAGE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RAGE COIN (RAGE)