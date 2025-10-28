Quaks$QUAKS چیست

پیش‌ بینی قیمت Quaks (USD)

ارزش Quaks ($QUAKS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Quaks ($QUAKS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Quaks را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Quaks را بررسی کنید!

$QUAKS به ارزهای محلی

توکنومیکس Quaks ($QUAKS)

درک، توکنومیکس Quaks ($QUAKS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $QUAKS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Quaks ($QUAKS) امروز Quaks ($QUAKS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $QUAKS به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $QUAKS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $QUAKS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Quaks چقدر است؟ ارزش بازار $QUAKS برابر است با $ 10.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $QUAKS چقدر است؟ عرضه در گردش $QUAKS برابر است با 419.72M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $QUAKS چقدر بوده است؟ $QUAKS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $QUAKS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $QUAKS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات $QUAKS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $QUAKS برابر است با -- USD . آیا $QUAKS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $QUAKS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $QUAKS مراجعه کنید.

