QPAYQPAY چیست

Qpay is a Web3 social finance protocol designed to enable borderless crypto payments through social media platforms, starting with X (formerly Twitter). The protocol integrates with @QpayBot called "tag2pay", allowing users to connect their wallets and send tokens by tagging other registered usernames with specific commands. Transactions are executed via blockchain, providing transparency, security, and efficiency. Qpay aims to simplify peer-to-peer transfers by combining familiar social media interactions with decentralized finance infrastructure.

توکنومیکس QPAY (QPAY)

درک، توکنومیکس QPAY (QPAY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QPAY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره QPAY (QPAY) امروز QPAY (QPAY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای QPAY به واحد USD برابر است با 0.00020343 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی QPAY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00020343 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی QPAY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار QPAY چقدر است؟ ارزش بازار QPAY برابر است با $ 203.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش QPAY چقدر است؟ عرضه در گردش QPAY برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت QPAY چقدر بوده است؟ QPAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00229527 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت QPAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ QPAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000699 USD رسید. حجم معاملات QPAY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QPAY برابر است با -- USD . آیا QPAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد QPAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QPAY مراجعه کنید.

