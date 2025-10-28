PortalsPORTALS چیست

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation. Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network. Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation. Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Portals (PORTALS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Portals (USD)

ارزش Portals (PORTALS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Portals (PORTALS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Portals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Portals را بررسی کنید!

PORTALS به ارزهای محلی

توکنومیکس Portals (PORTALS)

درک، توکنومیکس Portals (PORTALS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PORTALS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Portals (PORTALS) امروز Portals (PORTALS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PORTALS به واحد USD برابر است با 0.02830805 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PORTALS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02830805 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PORTALS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Portals چقدر است؟ ارزش بازار PORTALS برابر است با $ 6.51M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PORTALS چقدر است؟ عرضه در گردش PORTALS برابر است با 230.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PORTALS چقدر بوده است؟ PORTALS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.269855 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PORTALS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PORTALS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02825104 USD رسید. حجم معاملات PORTALS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PORTALS برابر است با -- USD . آیا PORTALS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PORTALS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PORTALS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Portals (PORTALS)