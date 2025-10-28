PopiPOPI چیست

منبع Popi (POPI) وب سایت رسمی

ارزش Popi (POPI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Popi (POPI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Popi را بررسی کنید.

POPI به ارزهای محلی

توکنومیکس Popi (POPI)

درک، توکنومیکس Popi (POPI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POPI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Popi (POPI) امروز Popi (POPI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POPI به واحد USD برابر است با 0.00114304 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POPI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00114304 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POPI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Popi چقدر است؟ ارزش بازار POPI برابر است با $ 1.14M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POPI چقدر است؟ عرضه در گردش POPI برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POPI چقدر بوده است؟ POPI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00138578 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POPI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POPI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00030755 USD رسید. حجم معاملات POPI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POPI برابر است با -- USD . آیا POPI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POPI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POPI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Popi (POPI)