PoopPOOP چیست

$POOP is the token built for Doop, but this isn't just another meme coin. Doop is a real health app — a crypto-powered game that helps you improve your gut health and diet through daily tracking, personalized insights, and real rewards. I'm stronger, I'm smarter Helps you build a healthy daily habit. Gives personalized, actionable health insights. Turns a private routine into an engaging health game. web3 integrated Rewards consistency with real crypto. Flex your NFT Toilets as status symbols. its just funny, lol Brings humor and community into gut health like never before.

منبع Poop (POOP) وب سایت رسمی

POOP به ارزهای محلی

توکنومیکس Poop (POOP)

درک، توکنومیکس Poop (POOP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POOP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Poop (POOP) امروز Poop (POOP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POOP به واحد USD برابر است با 0.01758484 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POOP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01758484 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POOP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Poop چقدر است؟ ارزش بازار POOP برابر است با $ 2.90M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POOP چقدر است؟ عرضه در گردش POOP برابر است با 165.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POOP چقدر بوده است؟ POOP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.064116 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POOP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POOP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01724001 USD رسید. حجم معاملات POOP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POOP برابر است با -- USD . آیا POOP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POOP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POOP مراجعه کنید.

