poomPOOM چیست

hi my name is poom. im a shapeshifting bubble gum. hi my name is poom. im a shapeshifting bubble gum.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع poom (POOM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت poom (USD)

ارزش poom (POOM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از poom (POOM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت poom را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت poom را بررسی کنید!

POOM به ارزهای محلی

توکنومیکس poom (POOM)

درک، توکنومیکس poom (POOM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POOM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره poom (POOM) امروز poom (POOM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای POOM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی POOM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی POOM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار poom چقدر است؟ ارزش بازار POOM برابر است با $ 13.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش POOM چقدر است؟ عرضه در گردش POOM برابر است با 763.21M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت POOM چقدر بوده است؟ POOM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت POOM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ POOM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات POOM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POOM برابر است با -- USD . آیا POOM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد POOM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POOM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به poom (POOM)