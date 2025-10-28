قیمت لحظه‌ ای POKI امروز برابر است با 0.00001861 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POKI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POKI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای POKI امروز برابر است با 0.00001861 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POKI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POKI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره POKI

اطلاعات قیمت POKI

وب‌سایت رسمی POKI

توکنومیکس POKI

پیش‌بینی قیمت POKI

لوگو POKI

قیمت POKI (POKI)

قیمت لحظه‌ ای 1 POKI به USD:

-0.90%1D
نمودار قیمت لحظه ای POKI (POKI)
اطلاعات قیمت POKI (POKI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+1.21%

-2.27%

-10.77%

-10.77%

قیمت لحظه‌ ای POKI (POKI) برابر است با $0.00001861. در 24 ساعت گذشته، POKI در بازه قیمتی حداقل $ 0.00001827 تا حداکثر $ 0.00001904 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POKI برابر با $ 0.00106015 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001663 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، POKI در یک ساعت گذشته +1.21%، در 24 ساعت گذشته -2.27% و در 7 روز گذشته -10.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار POKI (POKI)

ارزش بازار فعلی POKI برابر است با $ 18.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POKI برابر است با 984.13M، و عرضه کل آن 999921161.87401 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.61K است.

تاریخچه قیمت POKI (POKI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت POKI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت POKI به USD به میزان $ -0.0000074289 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت POKI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت POKI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.27%
30 روز$ -0.0000074289-39.91%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

POKIPOKI چیست

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع POKI (POKI)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت POKI (USD)

ارزش POKI (POKI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از POKI (POKI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت POKI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت POKI را بررسی کنید!

POKI به ارزهای محلی

توکنومیکس POKI (POKI)

درک، توکنومیکس POKI (POKI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POKI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره POKI (POKI)

امروز POKI (POKI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای POKI به واحد USD برابر است با 0.00001861 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی POKI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی POKI نسبت به USD برابر است با $ 0.00001861. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار POKI چقدر است؟
ارزش بازار POKI برابر است با $ 18.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش POKI چقدر است؟
عرضه در گردش POKI برابر است با 984.13M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت POKI چقدر بوده است؟
POKI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00106015 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت POKI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
POKI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001663 USD رسید.
حجم معاملات POKI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POKI برابر است با -- USD.
آیا POKI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد POKI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POKI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به POKI (POKI)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

