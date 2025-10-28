قیمت Pi Network Dog (PIDOG)
قیمت لحظه ای Pi Network Dog (PIDOG) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، PIDOG در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PIDOG برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، PIDOG در یک ساعت گذشته -0.68%، در 24 ساعت گذشته -5.83% و در 7 روز گذشته -12.74% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Pi Network Dog برابر است با $ 209.70K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PIDOG برابر است با 5.23T، و عرضه کل آن 31415840311905.63 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.26M است.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-5.83%
|30 روز
|$ 0
|-27.81%
|60 روز
|$ 0
|-0.78%
|90 روز
|$ 0
|--
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
