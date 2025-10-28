PerpcoinPERPCOIN چیست

Perpcoin is a memecoin on hyperEVM and hypercore spot. We are aiming to be the main memecoin representing the platform, because hyperliquid started as a decentralized platform to trade perpetual crypto futures. The token has been live for over a month and has maintained a strong marketcap and holder base. We have already engrained ourselves one of the top memes on the platform and continue to grow.

پیش‌ بینی قیمت Perpcoin (USD)

ارزش Perpcoin (PERPCOIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Perpcoin (PERPCOIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Perpcoin را بررسی کنید.

PERPCOIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Perpcoin (PERPCOIN)

درک، توکنومیکس Perpcoin (PERPCOIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PERPCOIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Perpcoin (PERPCOIN) امروز Perpcoin (PERPCOIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PERPCOIN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PERPCOIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PERPCOIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Perpcoin چقدر است؟ ارزش بازار PERPCOIN برابر است با $ 262.36K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PERPCOIN چقدر است؟ عرضه در گردش PERPCOIN برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PERPCOIN چقدر بوده است؟ PERPCOIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00265271 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PERPCOIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PERPCOIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PERPCOIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PERPCOIN برابر است با -- USD . آیا PERPCOIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PERPCOIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PERPCOIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Perpcoin (PERPCOIN)