Paimon Cursor SPV TokenCRSR چیست

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon's platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

CRSR به ارزهای محلی

توکنومیکس Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

درک، توکنومیکس Paimon Cursor SPV Token (CRSR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRSR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Paimon Cursor SPV Token (CRSR) امروز Paimon Cursor SPV Token (CRSR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CRSR به واحد USD برابر است با 350.24 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CRSR نسبت به USD چقدر است؟ $ 350.24 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CRSR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Paimon Cursor SPV Token چقدر است؟ ارزش بازار CRSR برابر است با $ 1.00M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CRSR چقدر است؟ عرضه در گردش CRSR برابر است با 2.86K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRSR چقدر بوده است؟ CRSR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 353.83 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CRSR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CRSR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 338.32 USD رسید. حجم معاملات CRSR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRSR برابر است با -- USD . آیا CRSR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CRSR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRSR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Paimon Cursor SPV Token (CRSR)