ORYNTHORY چیست

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity. Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos. With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency. Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing. From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

منبع ORYNTH (ORY) وب سایت رسمی

ORY به ارزهای محلی

توکنومیکس ORYNTH (ORY)

درک، توکنومیکس ORYNTH (ORY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ORY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ORYNTH (ORY) امروز ORYNTH (ORY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ORY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ORY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ORY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ORYNTH چقدر است؟ ارزش بازار ORY برابر است با $ 833.55K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ORY چقدر است؟ عرضه در گردش ORY برابر است با 999.92M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ORY چقدر بوده است؟ ORY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00368344 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ORY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ORY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ORY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ORY برابر است با -- USD . آیا ORY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ORY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ORY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ORYNTH (ORY)