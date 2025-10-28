OrgoORGO چیست

Orgo provides fast desktop infrastructure for AI agents, enabling sub-second boot times and full computer environments. The platform streamlines computer-use agent development, deployment, and scaling with a developer-friendly SDK.

ORGO به ارزهای محلی

توکنومیکس Orgo (ORGO)

درک، توکنومیکس Orgo (ORGO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ORGO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Orgo (ORGO) امروز Orgo (ORGO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ORGO به واحد USD برابر است با 0.00678967 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ORGO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00678967 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ORGO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Orgo چقدر است؟ ارزش بازار ORGO برابر است با $ 3.39M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ORGO چقدر است؟ عرضه در گردش ORGO برابر است با 499.99M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ORGO چقدر بوده است؟ ORGO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01118743 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ORGO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ORGO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00115957 USD رسید. حجم معاملات ORGO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ORGO برابر است با -- USD . آیا ORGO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ORGO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ORGO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Orgo (ORGO)