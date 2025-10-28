OKBDOGEOKBDOGE چیست

OKBDOGE is a sincere experiment, a deliberate experiment in complete decentralization, and a game between coin holders and traders. It's both a great retreat and a great entry point. Please enjoy the sparks of this collision. Mechanism: The first fair launch on the entire network. The LP pool automatically flows back to the black hole. 3% tax: 50 million coin holders receive dividends from WOKB. 2% tax: LP pool flows back to the black hole. OKBDOGE is a sincere experiment, a deliberate experiment in complete decentralization, and a game between coin holders and traders. It's both a great retreat and a great entry point. Please enjoy the sparks of this collision. Mechanism: The first fair launch on the entire network. The LP pool automatically flows back to the black hole. 3% tax: 50 million coin holders receive dividends from WOKB. 2% tax: LP pool flows back to the black hole.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت OKBDOGE (USD)

ارزش OKBDOGE (OKBDOGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OKBDOGE (OKBDOGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OKBDOGE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OKBDOGE را بررسی کنید!

OKBDOGE به ارزهای محلی

توکنومیکس OKBDOGE (OKBDOGE)

درک، توکنومیکس OKBDOGE (OKBDOGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OKBDOGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OKBDOGE (OKBDOGE) امروز OKBDOGE (OKBDOGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OKBDOGE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OKBDOGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OKBDOGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OKBDOGE چقدر است؟ ارزش بازار OKBDOGE برابر است با $ 59.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OKBDOGE چقدر است؟ عرضه در گردش OKBDOGE برابر است با 210.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OKBDOGE چقدر بوده است؟ OKBDOGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OKBDOGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OKBDOGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات OKBDOGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OKBDOGE برابر است با -- USD . آیا OKBDOGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OKBDOGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OKBDOGE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OKBDOGE (OKBDOGE)