Official PPshowPP چیست

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end. This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return. $PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end. This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Official PPshow (USD)

ارزش Official PPshow (PP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Official PPshow (PP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Official PPshow را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Official PPshow را بررسی کنید!

PP به ارزهای محلی

توکنومیکس Official PPshow (PP)

درک، توکنومیکس Official PPshow (PP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Official PPshow (PP) امروز Official PPshow (PP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PP به واحد USD برابر است با 0.00300778 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00300778 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Official PPshow چقدر است؟ ارزش بازار PP برابر است با $ 1.52M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PP چقدر است؟ عرضه در گردش PP برابر است با 501.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PP چقدر بوده است؟ PP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00379033 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00122364 USD رسید. حجم معاملات PP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PP برابر است با -- USD . آیا PP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Official PPshow (PP)