قیمت لحظه‌ ای ODIN Tools امروز برابر است با 0.0045135 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ODIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ODIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.0045135
$0.0045135
-3.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای ODIN Tools (ODIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:01:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ODIN Tools (ODIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0044428
$ 0.0044428
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00470419
$ 0.00470419
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0044428
$ 0.0044428

$ 0.00470419
$ 0.00470419

$ 0.00779732
$ 0.00779732

$ 0.00201723
$ 0.00201723

-0.05%

-3.10%

+54.79%

+54.79%

قیمت لحظه‌ ای ODIN Tools (ODIN) برابر است با $0.0045135. در 24 ساعت گذشته، ODIN در بازه قیمتی حداقل $ 0.0044428 تا حداکثر $ 0.00470419 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ODIN برابر با $ 0.00779732 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00201723 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ODIN در یک ساعت گذشته -0.05%، در 24 ساعت گذشته -3.10% و در 7 روز گذشته +54.79% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ODIN Tools (ODIN)

$ 337.87K
$ 337.87K

--
--

$ 416.86K
$ 416.86K

74.86M
74.86M

92,358,295.27337754
92,358,295.27337754

ارزش بازار فعلی ODIN Tools برابر است با $ 337.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ODIN برابر است با 74.86M، و عرضه کل آن 92358295.27337754 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 416.86K است.

تاریخچه قیمت ODIN Tools (ODIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ODIN Tools به USD به میزان $ -0.00014448801389419 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ODIN Tools به USD به میزان $ -0.0002355564 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ODIN Tools به USD به میزان $ -0.0008307187 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ODIN Tools به USD به میزان $ +0.000485731323556611 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00014448801389419-3.10%
30 روز$ -0.0002355564-5.21%
60 روز$ -0.0008307187-18.40%
90 روز$ +0.000485731323556611+12.06%

ODIN ToolsODIN چیست

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ODIN Tools (USD)

ارزش ODIN Tools (ODIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ODIN Tools (ODIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ODIN Tools را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ODIN Tools را بررسی کنید!

ODIN به ارزهای محلی

توکنومیکس ODIN Tools (ODIN)

درک، توکنومیکس ODIN Tools (ODIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ODIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ODIN Tools (ODIN)

امروز ODIN Tools (ODIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ODIN به واحد USD برابر است با 0.0045135 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ODIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ODIN نسبت به USD برابر است با $ 0.0045135. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ODIN Tools چقدر است؟
ارزش بازار ODIN برابر است با $ 337.87K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ODIN چقدر است؟
عرضه در گردش ODIN برابر است با 74.86M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ODIN چقدر بوده است؟
ODIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00779732 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ODIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ODIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00201723 USD رسید.
حجم معاملات ODIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ODIN برابر است با -- USD.
آیا ODIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ODIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ODIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:01:48 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,921.01

$4,099.34

$0.05578

$201.05

$4.1700

$4,099.34

$113,921.01

$201.05

$2.6314

$1,141.95

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001091

$0.0000000000000001383

$0.1635

$0.04573

$0.0000000000232

$0.03648

