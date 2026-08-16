قیمت امروز NVIDIA rStock

قیمت لحظه‌ ای NVIDIA rStock (NVDAR) در حال حاضر برابر با $ 182.53 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NVDAR به USD برابر با $ 182.53 برای هر NVDAR می‌ باشد.

توکن NVIDIA rStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 217,394 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.19K NVDAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NVDAR در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 200.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 171.52 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NVDAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.79 رسیده است.

اطلاعات بازار NVIDIA rStock (NVDAR)

ارزش بازار $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K حجم (24 ساعته) $ 2.79$ 2.79 $ 2.79 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 217.39K$ 217.39K $ 217.39K سرمایه در گردش 1.19K 1.19K 1.19K عرضه کل 1,190.998356721 1,190.998356721 1,190.998356721

ارزش بازار فعلی NVIDIA rStock برابر است با $ 217.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.79. عرضه در گردش NVDAR برابر است با 1.19K، و عرضه کل آن 1190.998356721 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 217.39K است.