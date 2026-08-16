قیمت امروز Nubila Network

قیمت لحظه‌ ای Nubila Network (NB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NB به USD برابر با $ 0 برای هر NB می‌ باشد.

توکن Nubila Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 118,894 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 184.00M NB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.110933 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NB طی یک ساعت گذشته به میزان +1.16% و در هفت روز اخیر به میزان -9.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Nubila Network (NB)

ارزش بازار $ 118.89K$ 118.89K $ 118.89K حجم (24 ساعته) $ 19.41K$ 19.41K $ 19.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 646.16K$ 646.16K $ 646.16K سرمایه در گردش 184.00M 184.00M 184.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nubila Network برابر است با $ 118.89K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.41K. عرضه در گردش NB برابر است با 184.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 646.16K است.