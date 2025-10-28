NEEDLNEEDL چیست

$NEEDL showed up to the curve like, “gm.” Degens fueled it. Price stepped. Graduation hit—LP welded shut (locked & burned). Dev renounced. Trading stayed open. CTL chanted one line: No rugs. Only rockets. If you’re early, you ride. If you’re late, you still get a fair shot. Same rules for everyone. $NEEDL showed up to the curve like, “gm.” Degens fueled it. Price stepped. Graduation hit—LP welded shut (locked & burned). Dev renounced. Trading stayed open. CTL chanted one line: No rugs. Only rockets. If you’re early, you ride. If you’re late, you still get a fair shot. Same rules for everyone.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره NEEDL (NEEDL) امروز NEEDL (NEEDL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NEEDL به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NEEDL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NEEDL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NEEDL چقدر است؟ ارزش بازار NEEDL برابر است با $ 24.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NEEDL چقدر است؟ عرضه در گردش NEEDL برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEEDL چقدر بوده است؟ NEEDL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NEEDL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NEEDL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات NEEDL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEEDL برابر است با -- USD . آیا NEEDL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NEEDL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEEDL مراجعه کنید.

