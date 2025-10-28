MoolahMOOLAH چیست

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah's official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token's official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO's broader goals, potentially positioning $Moolah as a "blue-chip" meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

منبع Moolah (MOOLAH) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Moolah (USD)

ارزش Moolah (MOOLAH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Moolah (MOOLAH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Moolah را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Moolah را بررسی کنید!

MOOLAH به ارزهای محلی

توکنومیکس Moolah (MOOLAH)

درک، توکنومیکس Moolah (MOOLAH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MOOLAH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Moolah (MOOLAH) امروز Moolah (MOOLAH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MOOLAH به واحد USD برابر است با 0.00960781 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MOOLAH نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00960781 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MOOLAH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Moolah چقدر است؟ ارزش بازار MOOLAH برابر است با $ 9.61M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MOOLAH چقدر است؟ عرضه در گردش MOOLAH برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MOOLAH چقدر بوده است؟ MOOLAH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01204979 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MOOLAH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MOOLAH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0034949 USD رسید. حجم معاملات MOOLAH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MOOLAH برابر است با -- USD . آیا MOOLAH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MOOLAH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MOOLAH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Moolah (MOOLAH)