$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey's artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

پیش‌ بینی قیمت Monkey The Picasso (USD)

ارزش Monkey The Picasso (MONKEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Monkey The Picasso (MONKEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Monkey The Picasso را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Monkey The Picasso را بررسی کنید!

درک، توکنومیکس Monkey The Picasso (MONKEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MONKEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Monkey The Picasso (MONKEY) امروز Monkey The Picasso (MONKEY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MONKEY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MONKEY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MONKEY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Monkey The Picasso چقدر است؟ ارزش بازار MONKEY برابر است با $ 24.46K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MONKEY چقدر است؟ عرضه در گردش MONKEY برابر است با 949.82M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MONKEY چقدر بوده است؟ MONKEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0055935 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MONKEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MONKEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MONKEY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MONKEY برابر است با -- USD . آیا MONKEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MONKEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MONKEY مراجعه کنید.

