قیمت لحظه‌ ای Monkey The Picasso امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MONKEY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MONKEY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Monkey The Picasso (MONKEY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 MONKEY به USD:

--
----
-2.10%1D
نمودار قیمت لحظه ای Monkey The Picasso (MONKEY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:59:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Monkey The Picasso (MONKEY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

-2.11%

+15.75%

+15.75%

قیمت لحظه‌ ای Monkey The Picasso (MONKEY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MONKEY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MONKEY برابر با $ 0.0055935 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MONKEY در یک ساعت گذشته +0.64%، در 24 ساعت گذشته -2.11% و در 7 روز گذشته +15.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 24.46K
$ 24.46K$ 24.46K

--
----

$ 25.23K
$ 25.23K$ 25.23K

949.82M
949.82M 949.82M

979,726,066.914542
979,726,066.914542 979,726,066.914542

ارزش بازار فعلی Monkey The Picasso برابر است با $ 24.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MONKEY برابر است با 949.82M، و عرضه کل آن 979726066.914542 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.23K است.

تاریخچه قیمت Monkey The Picasso (MONKEY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Monkey The Picasso به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Monkey The Picasso به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Monkey The Picasso به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Monkey The Picasso به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.11%
30 روز$ 0-94.84%
60 روز$ 0-99.31%
90 روز$ 0--

Monkey The PicassoMONKEY چیست

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Monkey The Picasso (MONKEY)

پیش‌ بینی قیمت Monkey The Picasso (USD)

ارزش Monkey The Picasso (MONKEY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Monkey The Picasso (MONKEY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Monkey The Picasso را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Monkey The Picasso را بررسی کنید!

MONKEY به ارزهای محلی

توکنومیکس Monkey The Picasso (MONKEY)

درک، توکنومیکس Monkey The Picasso (MONKEY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MONKEY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Monkey The Picasso (MONKEY)

امروز Monkey The Picasso (MONKEY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MONKEY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MONKEY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MONKEY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Monkey The Picasso چقدر است؟
ارزش بازار MONKEY برابر است با $ 24.46K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MONKEY چقدر است؟
عرضه در گردش MONKEY برابر است با 949.82M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MONKEY چقدر بوده است؟
MONKEY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0055935 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MONKEY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MONKEY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات MONKEY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MONKEY برابر است با -- USD.
آیا MONKEY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MONKEY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MONKEY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:59:03 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Monkey The Picasso (MONKEY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

