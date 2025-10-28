MLM XMLMX چیست

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren't just culture; they're the next generation of investable assets. Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren't just chasing hype — they're part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets. Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets. With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع MLM X (MLMX) وب سایت رسمی

MLMX به ارزهای محلی

توکنومیکس MLM X (MLMX)

درک، توکنومیکس MLM X (MLMX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MLMX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MLM X (MLMX) امروز MLM X (MLMX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MLMX به واحد USD برابر است با 0.00031385 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MLMX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00031385 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MLMX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MLM X چقدر است؟ ارزش بازار MLMX برابر است با $ 315.01K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MLMX چقدر است؟ عرضه در گردش MLMX برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MLMX چقدر بوده است؟ MLMX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00298728 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MLMX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MLMX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00011691 USD رسید. حجم معاملات MLMX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MLMX برابر است با -- USD . آیا MLMX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MLMX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MLMX مراجعه کنید.

