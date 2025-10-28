mindshareMINDSHARE چیست

Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت mindshare (USD)

ارزش mindshare (MINDSHARE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از mindshare (MINDSHARE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت mindshare را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت mindshare را بررسی کنید!

MINDSHARE به ارزهای محلی

توکنومیکس mindshare (MINDSHARE)

درک، توکنومیکس mindshare (MINDSHARE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MINDSHARE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره mindshare (MINDSHARE) امروز mindshare (MINDSHARE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MINDSHARE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MINDSHARE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MINDSHARE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار mindshare چقدر است؟ ارزش بازار MINDSHARE برابر است با $ 573.50K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MINDSHARE چقدر است؟ عرضه در گردش MINDSHARE برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MINDSHARE چقدر بوده است؟ MINDSHARE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00243364 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MINDSHARE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MINDSHARE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات MINDSHARE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MINDSHARE برابر است با -- USD . آیا MINDSHARE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MINDSHARE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MINDSHARE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به mindshare (MINDSHARE)