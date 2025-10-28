قیمت Mike (MIKE)
قیمت لحظه ای Mike (MIKE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، MIKE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MIKE برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، MIKE در یک ساعت گذشته +0.63%، در 24 ساعت گذشته -0.47% و در 7 روز گذشته +7.57% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Mike برابر است با $ 16.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MIKE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 16.72K است.
امروز، تغییر قیمت Mike به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Mike به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Mike به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Mike به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-0.47%
|30 روز
|$ 0
|-13.51%
|60 روز
|$ 0
|-35.99%
|90 روز
|$ 0
|--
Mike the cat is the beloved pet of the Totakeke brothers. With its soft and cute demeanor, it has gained a huge following online and become a much - loved "internet - famous cat". It has a chubby body, and its fluffy fur is as soft as a cloud. Its big, watery eyes always carry an innocent and lively look. Paired with its small, pink nose and whiskers that twitch from time to time, it looks extremely cute. It has a gentle and clingy personality, always loving to follow its owners around or curl up on the sofa for a nap. Occasionally, it playfully chases after a feather toy, and every move it makes exudes a sense of healing. As the cat of the cheems totakeke owner, Mike often appears in various short - videos and photos. Whether it's the serious look of tilting its head to listen to music or the cute expression of comfortably closing its eyes when its owner strokes its fur, all these moments are captured by the camera. With its natural cuteness, these contents spread rapidly on social platforms, often getting tens of thousands of likes, and the comment sections are filled with the love and praise of netizens for it. Mike has broken down language barriers with its cuteness and become a "healing - type idol" that transcends national boundaries, allowing countless people to feel the gentle power of cats in their busy lives.
