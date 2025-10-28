قیمت Messiah (MSIA)
+0.30%
-0.31%
+4.67%
+4.67%
قیمت لحظه ای Messiah (MSIA) برابر است با $0.100666. در 24 ساعت گذشته، MSIA در بازه قیمتی حداقل $ 0.10003 تا حداکثر $ 0.103945 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MSIA برابر با $ 0.539528 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.054834 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، MSIA در یک ساعت گذشته +0.30%، در 24 ساعت گذشته -0.31% و در 7 روز گذشته +4.67% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Messiah برابر است با $ 1.16M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MSIA برابر است با 11.52M، و عرضه کل آن 100000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 10.07M است.
امروز، تغییر قیمت Messiah به USD به میزان $ -0.0003172202759452 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Messiah به USD به میزان $ -0.0489825253 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Messiah به USD به میزان $ -0.0620348889 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Messiah به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.0003172202759452
|-0.31%
|30 روز
|$ -0.0489825253
|-48.65%
|60 روز
|$ -0.0620348889
|-61.62%
|90 روز
|$ 0
|--
The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.
Messiah’s Mission
Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.
