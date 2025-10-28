MemeternMXT چیست

منبع Memetern (MXT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Memetern (USD)

ارزش Memetern (MXT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Memetern (MXT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Memetern را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Memetern را بررسی کنید!

MXT به ارزهای محلی

توکنومیکس Memetern (MXT)

درک، توکنومیکس Memetern (MXT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MXT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Memetern (MXT) امروز Memetern (MXT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MXT به واحد USD برابر است با 0.01941122 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MXT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01941122 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MXT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Memetern چقدر است؟ ارزش بازار MXT برابر است با $ 19.33M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MXT چقدر است؟ عرضه در گردش MXT برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MXT چقدر بوده است؟ MXT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02951287 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MXT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MXT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00430847 USD رسید. حجم معاملات MXT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MXT برابر است با -- USD . آیا MXT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MXT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MXT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Memetern (MXT)