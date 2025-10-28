MAXMAX چیست

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies. Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond. Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

پیش‌ بینی قیمت MAX (USD)

ارزش MAX (MAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MAX (MAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MAX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MAX را بررسی کنید!

MAX به ارزهای محلی

توکنومیکس MAX (MAX)

درک، توکنومیکس MAX (MAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MAX (MAX) امروز MAX (MAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MAX به واحد USD برابر است با 0.0015737 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0015737 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MAX چقدر است؟ ارزش بازار MAX برابر است با $ 1.57M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MAX چقدر است؟ عرضه در گردش MAX برابر است با 999.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MAX چقدر بوده است؟ MAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.207775 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00107984 USD رسید. حجم معاملات MAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MAX برابر است با -- USD . آیا MAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MAX (MAX)