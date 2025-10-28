قیمت لحظه‌ ای Matchy امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت $MATCHY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت $MATCHY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Matchy امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت $MATCHY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت $MATCHY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات قیمت Matchy ($MATCHY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.08%

-27.81%

-27.81%

قیمت لحظه‌ ای Matchy ($MATCHY) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، $MATCHY در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته $MATCHY برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، $MATCHY در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -2.08% و در 7 روز گذشته -27.81% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Matchy ($MATCHY)

$ 111.81K
$ 111.81K$ 111.81K

--
----

$ 111.81K
$ 111.81K$ 111.81K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060396
999,997,307.060396 999,997,307.060396

ارزش بازار فعلی Matchy برابر است با $ 111.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $MATCHY برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997307.060396 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.81K است.

تاریخچه قیمت Matchy ($MATCHY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Matchy به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Matchy به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Matchy به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Matchy به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.08%
30 روز$ 0-37.94%
60 روز$ 0-81.07%
90 روز$ 0--

Matchy$MATCHY چیست

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Matchy ($MATCHY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Matchy (USD)

ارزش Matchy ($MATCHY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Matchy ($MATCHY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Matchy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Matchy را بررسی کنید!

$MATCHY به ارزهای محلی

توکنومیکس Matchy ($MATCHY)

درک، توکنومیکس Matchy ($MATCHY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $MATCHY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Matchy ($MATCHY)

امروز Matchy ($MATCHY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای $MATCHY به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی $MATCHY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی $MATCHY نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Matchy چقدر است؟
ارزش بازار $MATCHY برابر است با $ 111.81K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش $MATCHY چقدر است؟
عرضه در گردش $MATCHY برابر است با 1000.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت $MATCHY چقدر بوده است؟
$MATCHY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت $MATCHY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
$MATCHY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات $MATCHY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $MATCHY برابر است با -- USD.
آیا $MATCHY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد $MATCHY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $MATCHY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:00:01 (UTC+8)

