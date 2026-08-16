قیمت امروز MANTRA USD

قیمت لحظه‌ ای MANTRA USD (MANTRAUSD) در حال حاضر برابر با $ 0.999514 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MANTRAUSD به USD برابر با $ 0.999514 برای هر MANTRAUSD می‌ باشد.

توکن MANTRA USD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 349,858 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 350.03K MANTRAUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MANTRAUSD در بازه‌ ای بین $ 0.990272 (حداقل) و $ 1.008 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.11 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.918503 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MANTRAUSD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.56K رسیده است.

اطلاعات بازار MANTRA USD (MANTRAUSD)

ارزش بازار $ 349.86K$ 349.86K $ 349.86K حجم (24 ساعته) $ 8.56K$ 8.56K $ 8.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 349.86K$ 349.86K $ 349.86K سرمایه در گردش 350.03K 350.03K 350.03K عرضه کل 350,031.443616 350,031.443616 350,031.443616

ارزش بازار فعلی MANTRA USD برابر است با $ 349.86K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.56K. عرضه در گردش MANTRAUSD برابر است با 350.03K، و عرضه کل آن 350031.443616 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 349.86K است.