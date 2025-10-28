LumpyLUMPY چیست

Lumpy is a community-driven meme token built on the foundations of safety, education, community, fun, and creativity. Lumpy has a strong, long-term, active global member base who produces entertaining content, shares ideas, and fosters a sense of inclusiveness. The Lumpy team further extends its community approach to outside its own walls through regular collabs with other projects and co-hosts weekly spaces on X under the official Base Builders account. Lumpy is a community-driven meme token built on the foundations of safety, education, community, fun, and creativity. Lumpy has a strong, long-term, active global member base who produces entertaining content, shares ideas, and fosters a sense of inclusiveness. The Lumpy team further extends its community approach to outside its own walls through regular collabs with other projects and co-hosts weekly spaces on X under the official Base Builders account.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Lumpy (LUMPY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Lumpy (USD)

ارزش Lumpy (LUMPY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lumpy (LUMPY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lumpy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lumpy را بررسی کنید!

LUMPY به ارزهای محلی

توکنومیکس Lumpy (LUMPY)

درک، توکنومیکس Lumpy (LUMPY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LUMPY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Lumpy (LUMPY) امروز Lumpy (LUMPY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LUMPY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LUMPY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LUMPY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Lumpy چقدر است؟ ارزش بازار LUMPY برابر است با $ 206.21K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LUMPY چقدر است؟ عرضه در گردش LUMPY برابر است با 963.82M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LUMPY چقدر بوده است؟ LUMPY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LUMPY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LUMPY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LUMPY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LUMPY برابر است با -- USD . آیا LUMPY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LUMPY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LUMPY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lumpy (LUMPY)