LILLY$LILLY چیست

Lilly is a cat themed memecoin on the Hyperliquid EVM, it was launched through LiquidLaunch and was the first Lilly to be created and bonded there. Lilly was the cat of the cofounder of Liquidlaunch, Josh. The pure purpose of Lilly is vibing and rewarding our community while driving attention to especially the Hyperliquid EVM. We are running meme, raid, art etc. contests as seens on our socials to consistently build our community and reach. Lilly is a cat themed memecoin on the Hyperliquid EVM, it was launched through LiquidLaunch and was the first Lilly to be created and bonded there. Lilly was the cat of the cofounder of Liquidlaunch, Josh. The pure purpose of Lilly is vibing and rewarding our community while driving attention to especially the Hyperliquid EVM. We are running meme, raid, art etc. contests as seens on our socials to consistently build our community and reach.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع LILLY ($LILLY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت LILLY (USD)

ارزش LILLY ($LILLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LILLY ($LILLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LILLY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت LILLY را بررسی کنید!

$LILLY به ارزهای محلی

توکنومیکس LILLY ($LILLY)

درک، توکنومیکس LILLY ($LILLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $LILLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LILLY ($LILLY) امروز LILLY ($LILLY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $LILLY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $LILLY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $LILLY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LILLY چقدر است؟ ارزش بازار $LILLY برابر است با $ 295.18K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $LILLY چقدر است؟ عرضه در گردش $LILLY برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $LILLY چقدر بوده است؟ $LILLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00100833 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $LILLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $LILLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات $LILLY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $LILLY برابر است با -- USD . آیا $LILLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $LILLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $LILLY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LILLY ($LILLY)