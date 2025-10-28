LICKOLICKO چیست

Licko is the embodiment of smooth moves and slick profits. On-chain, tax-free, and born to flex on your timeline. With a meme face that screams alpha, Licko is the next big green wave on BSC. Join the colour-shifting chameleon meme token! 4% tax: 1% $USDT dividends (min 420M holding req'd), 3% marketing. No team tokens Simple, transparent, and built for the community. No hidden fees, no rugpulls, just pure Licko energy.

منبع LICKO (LICKO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت LICKO (USD)

ارزش LICKO (LICKO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از LICKO (LICKO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت LICKO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت LICKO را بررسی کنید!

LICKO به ارزهای محلی

توکنومیکس LICKO (LICKO)

درک، توکنومیکس LICKO (LICKO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LICKO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره LICKO (LICKO) امروز LICKO (LICKO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LICKO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LICKO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LICKO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار LICKO چقدر است؟ ارزش بازار LICKO برابر است با $ 14.09K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LICKO چقدر است؟ عرضه در گردش LICKO برابر است با 420.69B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LICKO چقدر بوده است؟ LICKO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LICKO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LICKO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LICKO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LICKO برابر است با -- USD . آیا LICKO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LICKO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LICKO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به LICKO (LICKO)