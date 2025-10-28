Libra IncentixLIXX چیست

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

پیش‌ بینی قیمت Libra Incentix (USD)

ارزش Libra Incentix (LIXX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Libra Incentix (LIXX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Libra Incentix را بررسی کنید.

LIXX به ارزهای محلی

توکنومیکس Libra Incentix (LIXX)

درک، توکنومیکس Libra Incentix (LIXX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LIXX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Libra Incentix (LIXX) امروز Libra Incentix (LIXX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LIXX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LIXX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LIXX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Libra Incentix چقدر است؟ ارزش بازار LIXX برابر است با $ 1.36M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LIXX چقدر است؟ عرضه در گردش LIXX برابر است با 6.70B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LIXX چقدر بوده است؟ LIXX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00473475 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LIXX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LIXX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات LIXX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LIXX برابر است با -- USD . آیا LIXX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LIXX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LIXX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Libra Incentix (LIXX)