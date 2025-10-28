KuusouKUUSOU چیست

$KUUSOU is a Solana-based community coin that began as a meme but has quickly evolved into a broader brand. It represents a movement built around a halo-wearing cloud mascot and a dedicated community known as Cloud Gang. Beyond simple token trading, $KUUSOU integrates anime-inspired art, and plans for physical merchandise like plush toys. The project actively emphasizes creativity, charity, and long-term brand growth—positioning itself as more than just another meme coin. By combining digital culture, anime aesthetics, and community-driven initiatives, $KUUSOU aims to become a recognizable brand that resonates with both crypto enthusiasts and mainstream audiences.

منبع Kuusou (KUUSOU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kuusou (USD)

ارزش Kuusou (KUUSOU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kuusou (KUUSOU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kuusou را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kuusou را بررسی کنید!

KUUSOU به ارزهای محلی

توکنومیکس Kuusou (KUUSOU)

درک، توکنومیکس Kuusou (KUUSOU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KUUSOU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kuusou (KUUSOU) امروز Kuusou (KUUSOU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KUUSOU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KUUSOU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KUUSOU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Kuusou چقدر است؟ ارزش بازار KUUSOU برابر است با $ 161.29K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KUUSOU چقدر است؟ عرضه در گردش KUUSOU برابر است با 966.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KUUSOU چقدر بوده است؟ KUUSOU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00257659 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KUUSOU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KUUSOU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KUUSOU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KUUSOU برابر است با -- USD . آیا KUUSOU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KUUSOU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KUUSOU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kuusou (KUUSOU)