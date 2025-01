KudaiKUDAI چیست

Kudai is an AI Agent project designed to support the GMX ecosystem and DeFi in general. Combining community-driven innovation with advanced DeFi strategies, Kudai aims to become the wealthiest AI in Web3, in order to share its wealth with $KUDAI holders. The project is built by the GMX community, more specifically the GMX Blueberry Club, an initiative originally centered around NFTs that celebrates and unites the GMX community.

منبع Kudai (KUDAI) وب سایت رسمی