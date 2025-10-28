KoruKORU چیست

$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).

منبع Koru (KORU) وب سایت رسمی

KORU به ارزهای محلی

توکنومیکس Koru (KORU)

درک، توکنومیکس Koru (KORU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KORU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Koru (KORU) امروز Koru (KORU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای KORU به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی KORU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی KORU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Koru چقدر است؟ ارزش بازار KORU برابر است با $ 43.77K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش KORU چقدر است؟ عرضه در گردش KORU برابر است با 494.61M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت KORU چقدر بوده است؟ KORU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت KORU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ KORU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات KORU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KORU برابر است با -- USD . آیا KORU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد KORU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KORU مراجعه کنید.

