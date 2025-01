KerenKEREN چیست

Keren is a memecoin project inspired by the "Karen" type of women we all know since it is an internet sensation. Keren is trying to "KERENize the world" by creating memes, but also is building things onchain, such as "Complaining onchain" and other future stuff.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Keren (KEREN) وب سایت رسمی