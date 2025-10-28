JOKEJOKE چیست

JOKE is a fun, community driven meme project on Solana, led by the witty, satirical character Dejoke. It transforms crypto and everyday absurdities into sharp, visual storytelling, proving that serious news hits harder with humor. Community driven at its core, Dejoke aims to go viral and evolve beyond just a meme into a cultural brand. "No Joke, No Life." $JOKE powers all community decisions, content access, and creator rewards in this irreverent Web3 movement.

منبع JOKE (JOKE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت JOKE (USD)

ارزش JOKE (JOKE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از JOKE (JOKE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت JOKE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت JOKE را بررسی کنید!

JOKE به ارزهای محلی

توکنومیکس JOKE (JOKE)

درک، توکنومیکس JOKE (JOKE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JOKE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره JOKE (JOKE) امروز JOKE (JOKE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JOKE به واحد USD برابر است با 0.00881758 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JOKE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00881758 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JOKE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار JOKE چقدر است؟ ارزش بازار JOKE برابر است با $ 4.41M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JOKE چقدر است؟ عرضه در گردش JOKE برابر است با 500.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JOKE چقدر بوده است؟ JOKE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01210796 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JOKE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JOKE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00843962 USD رسید. حجم معاملات JOKE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JOKE برابر است با -- USD . آیا JOKE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JOKE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JOKE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به JOKE (JOKE)