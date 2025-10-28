IPPYIPPY چیست

Ippy ($IPPY) is the official mascot token of Story Protocol, designed as a playful and shape-shifting character that represents the ever-changing nature of intellectual property in the digital age. Just as IP can be remixed, transformed, and adapted into new creative expressions, Ippy embodies this flexibility by existing as a polymorphic mascot capable of taking on endless forms. The token extends beyond being a simple meme or mascot, it symbolizes Story's mission of empowering creators to own, monetize, and evolve their ideas in a world where creativity is increasingly tied to blockchain and AI. By anchoring this vision in an approachable and community-driven figure, $IPPY makes the Story ecosystem more accessible while rallying supporters around a shared identity.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره IPPY (IPPY) امروز IPPY (IPPY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای IPPY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی IPPY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی IPPY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار IPPY چقدر است؟ ارزش بازار IPPY برابر است با $ 643.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش IPPY چقدر است؟ عرضه در گردش IPPY برابر است با 991.86M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت IPPY چقدر بوده است؟ IPPY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00602956 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت IPPY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ IPPY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات IPPY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای IPPY برابر است با -- USD . آیا IPPY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد IPPY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت IPPY مراجعه کنید.

