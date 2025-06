InscribeINS چیست

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

توکنومیکس Inscribe (INS)

درک، توکنومیکس Inscribe (INS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده INS بیشتر بدانید!