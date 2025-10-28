Icopax$IPAX چیست

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know. With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth. ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly. ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know. With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth. ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Icopax (USD)

ارزش Icopax ($IPAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Icopax ($IPAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Icopax را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Icopax را بررسی کنید!

$IPAX به ارزهای محلی

توکنومیکس Icopax ($IPAX)

درک، توکنومیکس Icopax ($IPAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده $IPAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Icopax ($IPAX) امروز Icopax ($IPAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای $IPAX به واحد USD برابر است با 0.00509104 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی $IPAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00509104 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی $IPAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Icopax چقدر است؟ ارزش بازار $IPAX برابر است با $ 1.52M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش $IPAX چقدر است؟ عرضه در گردش $IPAX برابر است با 300.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت $IPAX چقدر بوده است؟ $IPAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.054483 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت $IPAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ $IPAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00196323 USD رسید. حجم معاملات $IPAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای $IPAX برابر است با -- USD . آیا $IPAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد $IPAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت $IPAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Icopax ($IPAX)