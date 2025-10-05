قیمت لحظه‌ ای Hyperwave HLP امروز برابر است با 1.034 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HWHLP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HWHLP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Hyperwave HLP امروز برابر است با 1.034 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HWHLP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HWHLP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Hyperwave HLP

قیمت Hyperwave HLP (HWHLP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HWHLP به USD:

$1.034
$1.034
+0.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Hyperwave HLP (HWHLP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hyperwave HLP (HWHLP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.028
$ 1.028$ 1.028
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

+0.42%

+0.34%

+0.18%

+0.18%

قیمت لحظه‌ ای Hyperwave HLP (HWHLP) برابر است با $1.034. در 24 ساعت گذشته، HWHLP در بازه قیمتی حداقل $ 1.028 تا حداکثر $ 1.035 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HWHLP برابر با $ 1.045 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.967762 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HWHLP در یک ساعت گذشته +0.42%، در 24 ساعت گذشته +0.34% و در 7 روز گذشته +0.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.60M
$ 11.60M$ 11.60M

--
----

$ 11.60M
$ 11.60M$ 11.60M

11.23M
11.23M 11.23M

11,226,868.220871
11,226,868.220871 11,226,868.220871

ارزش بازار فعلی Hyperwave HLP برابر است با $ 11.60M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HWHLP برابر است با 11.23M، و عرضه کل آن 11226868.220871 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.60M است.

تاریخچه قیمت Hyperwave HLP (HWHLP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Hyperwave HLP به USD به میزان $ +0.00354333 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Hyperwave HLP به USD به میزان $ +0.0125717856 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Hyperwave HLP به USD به میزان $ +0.0203660776 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Hyperwave HLP به USD به میزان $ +0.0295031302070434 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00354333+0.34%
30 روز$ +0.0125717856+1.22%
60 روز$ +0.0203660776+1.97%
90 روز$ +0.0295031302070434+2.94%

Hyperwave HLPHWHLP چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Hyperwave HLP (HWHLP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hyperwave HLP (USD)

ارزش Hyperwave HLP (HWHLP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hyperwave HLP (HWHLP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hyperwave HLP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hyperwave HLP را بررسی کنید!

HWHLP به ارزهای محلی

توکنومیکس Hyperwave HLP (HWHLP)

درک، توکنومیکس Hyperwave HLP (HWHLP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HWHLP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hyperwave HLP (HWHLP)

امروز Hyperwave HLP (HWHLP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HWHLP به واحد USD برابر است با 1.034 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HWHLP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HWHLP نسبت به USD برابر است با $ 1.034. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hyperwave HLP چقدر است؟
ارزش بازار HWHLP برابر است با $ 11.60M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HWHLP چقدر است؟
عرضه در گردش HWHLP برابر است با 11.23M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HWHLP چقدر بوده است؟
HWHLP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.045 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HWHLP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HWHLP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.967762 USD رسید.
حجم معاملات HWHLP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HWHLP برابر است با -- USD.
آیا HWHLP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HWHLP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HWHLP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:55:10 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hyperwave HLP (HWHLP)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.