قیمت لحظه‌ ای HyperStrategy امروز برابر است با 0.086616 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HSTR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HSTR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو HyperStrategy

قیمت HyperStrategy (HSTR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HSTR به USD:

$0.086616
-1.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای HyperStrategy (HSTR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:52:35 (UTC+8)

اطلاعات قیمت HyperStrategy (HSTR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.082454
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.087961
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.082454
$ 0.087961
$ 2.48
$ 0.064372
-0.22%

-1.52%

+4.44%

+4.44%

قیمت لحظه‌ ای HyperStrategy (HSTR) برابر است با $0.086616. در 24 ساعت گذشته، HSTR در بازه قیمتی حداقل $ 0.082454 تا حداکثر $ 0.087961 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HSTR برابر با $ 2.48 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.064372 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HSTR در یک ساعت گذشته -0.22%، در 24 ساعت گذشته -1.52% و در 7 روز گذشته +4.44% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار HyperStrategy (HSTR)

$ 86.75K
--
$ 86.75K
1.00M
1,000,000.0
ارزش بازار فعلی HyperStrategy برابر است با $ 86.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HSTR برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.75K است.

تاریخچه قیمت HyperStrategy (HSTR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت HyperStrategy به USD به میزان $ -0.00134024341070027 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت HyperStrategy به USD به میزان $ -0.0254604873 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت HyperStrategy به USD به میزان $ -0.0650446836 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت HyperStrategy به USD به میزان $ -0.7952226459815667 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00134024341070027-1.52%
30 روز$ -0.0254604873-29.39%
60 روز$ -0.0650446836-75.09%
90 روز$ -0.7952226459815667-90.17%

HyperStrategyHSTR چیست

HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع HyperStrategy (HSTR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت HyperStrategy (USD)

ارزش HyperStrategy (HSTR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از HyperStrategy (HSTR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت HyperStrategy را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت HyperStrategy را بررسی کنید!

HSTR به ارزهای محلی

توکنومیکس HyperStrategy (HSTR)

درک، توکنومیکس HyperStrategy (HSTR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HSTR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره HyperStrategy (HSTR)

امروز HyperStrategy (HSTR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HSTR به واحد USD برابر است با 0.086616 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HSTR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HSTR نسبت به USD برابر است با $ 0.086616. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار HyperStrategy چقدر است؟
ارزش بازار HSTR برابر است با $ 86.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HSTR چقدر است؟
عرضه در گردش HSTR برابر است با 1.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HSTR چقدر بوده است؟
HSTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.48 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HSTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HSTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.064372 USD رسید.
حجم معاملات HSTR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HSTR برابر است با -- USD.
آیا HSTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HSTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HSTR مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به HyperStrategy (HSTR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

