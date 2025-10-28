Hype SphereSPHERE چیست

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes. HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token. Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats. HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes. HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token. Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Hype Sphere (SPHERE) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hype Sphere (USD)

ارزش Hype Sphere (SPHERE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hype Sphere (SPHERE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hype Sphere را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hype Sphere را بررسی کنید!

SPHERE به ارزهای محلی

توکنومیکس Hype Sphere (SPHERE)

درک، توکنومیکس Hype Sphere (SPHERE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPHERE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hype Sphere (SPHERE) امروز Hype Sphere (SPHERE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPHERE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPHERE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPHERE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hype Sphere چقدر است؟ ارزش بازار SPHERE برابر است با $ 32.45K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPHERE چقدر است؟ عرضه در گردش SPHERE برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPHERE چقدر بوده است؟ SPHERE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPHERE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPHERE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SPHERE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPHERE برابر است با -- USD . آیا SPHERE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPHERE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPHERE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hype Sphere (SPHERE)