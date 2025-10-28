Hydrated DollarHOLLAR چیست

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

منبع Hydrated Dollar (HOLLAR) وب سایت رسمی

HOLLAR به ارزهای محلی

توکنومیکس Hydrated Dollar (HOLLAR)

درک، توکنومیکس Hydrated Dollar (HOLLAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOLLAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hydrated Dollar (HOLLAR) امروز Hydrated Dollar (HOLLAR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HOLLAR به واحد USD برابر است با 0.999142 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HOLLAR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999142 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HOLLAR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Hydrated Dollar چقدر است؟ ارزش بازار HOLLAR برابر است با $ 3.46M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HOLLAR چقدر است؟ عرضه در گردش HOLLAR برابر است با 3.46M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOLLAR چقدر بوده است؟ HOLLAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.019 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HOLLAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HOLLAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.976486 USD رسید. حجم معاملات HOLLAR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOLLAR برابر است با -- USD . آیا HOLLAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HOLLAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOLLAR مراجعه کنید.

