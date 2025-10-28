قیمت لحظه‌ ای Hydrated Dollar امروز برابر است با 0.999142 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOLLAR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOLLAR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Hydrated Dollar امروز برابر است با 0.999142 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت HOLLAR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت HOLLAR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره HOLLAR

اطلاعات قیمت HOLLAR

وب‌سایت رسمی HOLLAR

توکنومیکس HOLLAR

پیش‌بینی قیمت HOLLAR

لوگو Hydrated Dollar

قیمت Hydrated Dollar (HOLLAR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 HOLLAR به USD:

$0.999142
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Hydrated Dollar (HOLLAR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:04:08 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Hydrated Dollar (HOLLAR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.998884
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.999461
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.998884
$ 0.999461
$ 1.019
$ 0.976486
--

+0.03%

+0.04%

+0.04%

قیمت لحظه‌ ای Hydrated Dollar (HOLLAR) برابر است با $0.999142. در 24 ساعت گذشته، HOLLAR در بازه قیمتی حداقل $ 0.998884 تا حداکثر $ 0.999461 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته HOLLAR برابر با $ 1.019 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.976486 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، HOLLAR در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.03% و در 7 روز گذشته +0.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Hydrated Dollar (HOLLAR)

$ 3.46M
--
----

$ 3.46M
3.46M
3,464,592.0
ارزش بازار فعلی Hydrated Dollar برابر است با $ 3.46M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOLLAR برابر است با 3.46M، و عرضه کل آن 3464592.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.46M است.

تاریخچه قیمت Hydrated Dollar (HOLLAR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Hydrated Dollar به USD به میزان $ +0.00025667 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Hydrated Dollar به USD به میزان $ +0.0002042246 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Hydrated Dollar به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Hydrated Dollar به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00025667+0.03%
30 روز$ +0.0002042246+0.02%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Hydrated DollarHOLLAR چیست

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Hydrated Dollar (HOLLAR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Hydrated Dollar (USD)

ارزش Hydrated Dollar (HOLLAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Hydrated Dollar (HOLLAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Hydrated Dollar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Hydrated Dollar را بررسی کنید!

HOLLAR به ارزهای محلی

توکنومیکس Hydrated Dollar (HOLLAR)

درک، توکنومیکس Hydrated Dollar (HOLLAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HOLLAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Hydrated Dollar (HOLLAR)

امروز Hydrated Dollar (HOLLAR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای HOLLAR به واحد USD برابر است با 0.999142 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی HOLLAR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی HOLLAR نسبت به USD برابر است با $ 0.999142. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Hydrated Dollar چقدر است؟
ارزش بازار HOLLAR برابر است با $ 3.46M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش HOLLAR چقدر است؟
عرضه در گردش HOLLAR برابر است با 3.46M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت HOLLAR چقدر بوده است؟
HOLLAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.019 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت HOLLAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
HOLLAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.976486 USD رسید.
حجم معاملات HOLLAR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HOLLAR برابر است با -- USD.
آیا HOLLAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد HOLLAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HOLLAR مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Hydrated Dollar (HOLLAR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

