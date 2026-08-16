قیمت امروز House Party Protocol

قیمت لحظه‌ ای House Party Protocol (HPP) در حال حاضر برابر با $ 0.00512705 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HPP به USD برابر با $ 0.00512705 برای هر HPP می‌ باشد.

توکن House Party Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,507,263 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 385.94M HPP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HPP در بازه‌ ای بین $ 0.00504452 (حداقل) و $ 0.00530971 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.057578 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00504452 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HPP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.27% و در هفت روز اخیر به میزان -31.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.24M رسیده است.

اطلاعات بازار House Party Protocol (HPP)

ارزش بازار $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M حجم (24 ساعته) $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M سرمایه در گردش 385.94M 385.94M 385.94M عرضه کل 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

ارزش بازار فعلی House Party Protocol برابر است با $ 3.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.24M. عرضه در گردش HPP برابر است با 385.94M، و عرضه کل آن 1700000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.72M است.