قیمت امروز Gold Park

قیمت لحظه‌ ای Gold Park (GPT) در حال حاضر برابر با $ 0.007997 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GPT به USD برابر با $ 0.007997 برای هر GPT می‌ باشد.

توکن Gold Park در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,092,213 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.52B GPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GPT در بازه‌ ای بین $ 0.00792789 (حداقل) و $ 0.008006 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03055641 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GPT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +68.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 228.20K رسیده است.

اطلاعات بازار Gold Park (GPT)

ارزش بازار $ 30.09M$ 30.09M $ 30.09M حجم (24 ساعته) $ 228.20K$ 228.20K $ 228.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.98M$ 71.98M $ 71.98M سرمایه در گردش 3.52B 3.52B 3.52B عرضه کل 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Gold Park برابر است با $ 30.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 228.20K. عرضه در گردش GPT برابر است با 3.52B، و عرضه کل آن 9000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.98M است.