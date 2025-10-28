GlidrGLIDR چیست

Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals. Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Glidr (USD)

ارزش Glidr (GLIDR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Glidr (GLIDR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Glidr را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Glidr را بررسی کنید!

GLIDR به ارزهای محلی

توکنومیکس Glidr (GLIDR)

درک، توکنومیکس Glidr (GLIDR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GLIDR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Glidr (GLIDR) امروز Glidr (GLIDR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GLIDR به واحد USD برابر است با 1.17 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GLIDR نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.17 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GLIDR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Glidr چقدر است؟ ارزش بازار GLIDR برابر است با $ 32.56M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GLIDR چقدر است؟ عرضه در گردش GLIDR برابر است با 27.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GLIDR چقدر بوده است؟ GLIDR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.24 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GLIDR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GLIDR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.083 USD رسید. حجم معاملات GLIDR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GLIDR برابر است با -- USD . آیا GLIDR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GLIDR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GLIDR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Glidr (GLIDR)