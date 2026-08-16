قیمت امروز GIGADOT

قیمت لحظه‌ ای GIGADOT (GDOT) در حال حاضر برابر با $ 0.762336 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GDOT به USD برابر با $ 0.762336 برای هر GDOT می‌ باشد.

توکن GIGADOT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,188,242 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.18M GDOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GDOT در بازه‌ ای بین $ 0.763436 (حداقل) و $ 0.783256 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.82 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.746866 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GDOT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.68% و در هفت روز اخیر به میزان -6.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.66K رسیده است.

اطلاعات بازار GIGADOT (GDOT)

ارزش بازار $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M حجم (24 ساعته) $ 4.66K$ 4.66K $ 4.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.19M$ 3.19M $ 3.19M سرمایه در گردش 4.18M 4.18M 4.18M عرضه کل 4,182,198.192918962 4,182,198.192918962 4,182,198.192918962

ارزش بازار فعلی GIGADOT برابر است با $ 3.19M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.66K. عرضه در گردش GDOT برابر است با 4.18M، و عرضه کل آن 4182198.192918962 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.19M است.