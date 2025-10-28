FUSIOFUSIO چیست

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios. 🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing. Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors. FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access. Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards. Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody. Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners. 🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry. Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits. Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain. FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

پیش‌ بینی قیمت FUSIO (USD)

ارزش FUSIO (FUSIO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FUSIO (FUSIO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FUSIO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FUSIO را بررسی کنید!

FUSIO به ارزهای محلی

توکنومیکس FUSIO (FUSIO)

درک، توکنومیکس FUSIO (FUSIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUSIO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FUSIO (FUSIO) امروز FUSIO (FUSIO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FUSIO به واحد USD برابر است با 0.00178216 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FUSIO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00178216 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FUSIO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FUSIO چقدر است؟ ارزش بازار FUSIO برابر است با $ 358.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FUSIO چقدر است؟ عرضه در گردش FUSIO برابر است با 201.10M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUSIO چقدر بوده است؟ FUSIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00609484 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FUSIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FUSIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0017627 USD رسید. حجم معاملات FUSIO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUSIO برابر است با -- USD . آیا FUSIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FUSIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUSIO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FUSIO (FUSIO)