قیمت لحظه‌ ای FUSIO امروز برابر است با 0.00178216 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FUSIO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FUSIO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت FUSIO (FUSIO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FUSIO به USD:

$0.00178216
$0.00178216
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای FUSIO (FUSIO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:43:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت FUSIO (FUSIO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00178212
$ 0.00178212
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00178223
$ 0.00178223
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00178212
$ 0.00178212

$ 0.00178223
$ 0.00178223

$ 0.00609484
$ 0.00609484

$ 0.0017627
$ 0.0017627

--

-0.00%

-7.92%

-7.92%

قیمت لحظه‌ ای FUSIO (FUSIO) برابر است با $0.00178216. در 24 ساعت گذشته، FUSIO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00178212 تا حداکثر $ 0.00178223 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FUSIO برابر با $ 0.00609484 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0017627 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FUSIO در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.00% و در 7 روز گذشته -7.92% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار FUSIO (FUSIO)

$ 358.39K
$ 358.39K

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M

201.10M
201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی FUSIO برابر است با $ 358.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FUSIO برابر است با 201.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.78M است.

تاریخچه قیمت FUSIO (FUSIO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ -0.0008097416 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ -0.0010911581 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ -0.004163264160919976 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.00%
30 روز$ -0.0008097416-45.43%
60 روز$ -0.0010911581-61.22%
90 روز$ -0.004163264160919976-70.02%

FUSIOFUSIO چیست

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

پیش‌ بینی قیمت FUSIO (USD)

ارزش FUSIO (FUSIO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FUSIO (FUSIO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FUSIO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FUSIO را بررسی کنید!

FUSIO به ارزهای محلی

توکنومیکس FUSIO (FUSIO)

درک، توکنومیکس FUSIO (FUSIO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUSIO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FUSIO (FUSIO)

امروز FUSIO (FUSIO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FUSIO به واحد USD برابر است با 0.00178216 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FUSIO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FUSIO نسبت به USD برابر است با $ 0.00178216. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار FUSIO چقدر است؟
ارزش بازار FUSIO برابر است با $ 358.39K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FUSIO چقدر است؟
عرضه در گردش FUSIO برابر است با 201.10M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUSIO چقدر بوده است؟
FUSIO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00609484 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FUSIO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FUSIO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0017627 USD رسید.
حجم معاملات FUSIO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUSIO برابر است با -- USD.
آیا FUSIO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FUSIO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUSIO مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FUSIO (FUSIO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

$113,944.78

$4,099.91

$0.05466

$201.50

$4.1504

$4,099.91

$113,944.78

$201.50

$2.6294

$1,140.06

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001100

$0.0000000000000001414

$0.1599

$0.04495

$0.03746

$0.0000000000216

