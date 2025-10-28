قیمت FUSIO (FUSIO)
قیمت لحظه ای FUSIO (FUSIO) برابر است با $0.00178216. در 24 ساعت گذشته، FUSIO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00178212 تا حداکثر $ 0.00178223 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FUSIO برابر با $ 0.00609484 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0017627 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، FUSIO در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.00% و در 7 روز گذشته -7.92% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی FUSIO برابر است با $ 358.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FUSIO برابر است با 201.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 1.78M است.
امروز، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ -0.0008097416 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ -0.0010911581 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت FUSIO به USD به میزان $ -0.004163264160919976 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-0.00%
|30 روز
|$ -0.0008097416
|-45.43%
|60 روز
|$ -0.0010911581
|-61.22%
|90 روز
|$ -0.004163264160919976
|-70.02%
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
